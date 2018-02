Neve a Genova, tutti gli aggiornamenti

Genova si sveglia imbiancata mercoledì 28 febbraio 2018. Nella notte sono cominciate le precipitazioni nevose soprattutto sul levante da Sturla fino a Nervi, ma anche sul Tigullio e nel Golfo Paradiso e in Valbisagno. Arpal ha emesso un bollettino in tarda mattinata: diramata l'allerta arancione per giovedì.

L'aggiornamento Arpal delle 08.15

L'approssimarsi di una perturbazione atlantica determina un debole richiamo umido sulla Liguria con un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Dalle prime ore del mattino si segnalano spolverate nevose sulla costa tra Genova ed il promontorio di Portofino e tra Savona ed Albenga; deboli nevicate anche sull'interno di Centro Ponente.

Nonostante la copertura nuvolosa nella notte le temperature sono nuovamente scese su valori molto bassi e diffusamente negativi. Per la giornata odierna saranno possibili ancora spolverate nevose fin sulla costa del Centro Ponente; deboli nevicate negli interni di Centro Ponente, localmente fino a moderate. Temperature ancora su valori molto bassi con massime che supereranno lo 0 solo sulla costa.

Venti provenienti dai quadranti settentrionali, in intensificazione nel corso della giornata e fino a burrasca in serata sul Ponente. Mare in aumento fino a molto mosso sul Ponente, mosso a Levante. Dalla sera progressivo peggioramento con nevicate ad iniziare dal Ponente fin sulla costa, in estensione nella notte al resto della regione.

Aggiornamento trasporti alle 11.30

Prevista Neve tra Bivio A7/Diramazione A26 Trafori e Genova Sampierdarena, tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante. Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso e tra Genova Bolzaneto e Busalla.

La situazione dei trasporti alle 08.30

Per il momento non sono segnalati grandi disagi sulle strade, ma rallentamenti sulla rete ordinaria e qualche coda in autostrada negli ingressi genovesi. Inoltre Autostrade per l'Italia segnala code tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria, tra Genova Prà e Bivio A10/A7 Milano-Genova e tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Segnalata inoltre neve tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi, nevischio tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Prà, tra Genova Nervi e Recco, tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone. Prevista neve, infine, tra Serravalle Scrivia e Busalla, tra Recco e Sestri Levante.

Le scuole

Scuole aperte a Genova mercoledì 28 febbraio 2018, probabile la chiusura invece per giovedì 1 marzo 2018 secondo quanto anticipato dall'assessore Fassio.

A Bogliasco

Scuole chiuse a Bogliasco mercoledì 28 febbraio 2018. Lo ha deciso il sindaco dopo l'abbondante nevicata notturna.

A Santa Margherita Ligure

Proroga di quattro ore per l’accensione degli impianti termici. A seguito dell’ondata di freddo delle ultime ore e considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni, il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni ha firmato ieri apposita ordinanza che consente l’ampliamento dell’accensione dei caloriferi da 12 a 16 ore giornaliere fino a domenica 4 marzo 2018 compresa.