Neve a Genova: scuole chiuse e strade sorvegliate speciali, tutti gli aggiornamenti

Scuole chiuse a Genova oggi, giovedì 1 marzo 2018, a causa dell'allerta neve arancione. Studenti a casa anche in molti altri comuni della Liguria, a cominciare dalla provincia di Imperia, dove l'allerta è rossa. Divieto di circolazione per i mezzi pesanti su autostrade e strade provinciali e treni ridotti.

Il maltempo e il vento siberiano Burian stanno mettendo a dura prova tutta la Penisola. Roma e Napoli si sono svegliate ricoperte da un manto bianco, fatto alquanto raro, mentre al nord la neve e relative allerte non sono poi così anomale in questa stagione. Ma per questo giovedì 1 marzo 2018, Milano così come Torino o Firenze, si sono preparate con particolare attenzione.

Poco prima della mezzanotte, Arpal ha diffuso un aggiornamento meteo.

La perturbazione atlantica attesa in serata sulla Liguria ha iniziato ad interessare il Ponente con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso fin sulle coste. Si segnalano i primi accumuli sui comuni costieri di Ventimiglia, Bordighera, Sanremo e Castellaro. Deboli precipitazioni nevose anche nell'interno di Centro Ponente in via di intensificazione nel corso della notte. Al momento si registrano temperature con valori diffusamente negativi compresi tra -12°C su monte Settepani e 2,6°C a Levanto. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 77 km/h ad Arenzano, 86 km/h a Marina Loano, 56 km/h Fontana Fresca. Nelle prossime ore ci si attende una estensione dei fenomeni nevosi al resto della regione.

Situazione treni con allerta neve

Cancellati tutti i treni metropolitani tra Voltri e Nervi, così come tutti i treni con origine/termine corsa Busalla. Per il quadro completo clicca qui. Nel corso della giornata verranno forniti aggiornamenti in tempo reale su ritardi ed eventuali cancellazioni.

Divieto circolazione mezzi pesanti

Il divieto di circolazione riguarda i veicoli commerciali, per il trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate ed è in vigore per tutta la giornata di giovedì 1 marzo su autostrade e strade provinciali. Per maggiori dettagli clicca qui. Nel corso della giornata verranno forniti aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della autostrade liguri a causa della neve.

Scuole chiude a Genova per allerta neve

Il Comune ha deciso di tenere le scuole chiuse a causa dell'allerta neve. Gli studenti perdono un giorno di lezioni, ma si evita di correre rischi inutili. Già dopo i primi fiocchi, caduti mercoledì, da più parti si erano sollevate richieste in tal senso.

