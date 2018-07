Nervi, sopralluogo notturno contro la movida "selvaggia"

Un sopralluogo in notturna per cercare di individuare i problemi della zona e di cercare soluzioni adatte a risolverli: come promesso, l’assessore comunale alla Legalità, Stefano Garassino, e la collega al Commercio, Paola Bordilli, hanno trascorso il martedì sera a Nervi in compagnia del presidente del Municipio, Francesco Carleo, e di alcuni residenti e commercianti, tutto per cercare di risolvere le criticità di piazza Duca degli Abruzzi.

I problemi principali riguardano gruppi di giovanissimi che a scuole ormai finite hanno scelti i giardini come punto di ritrovo per le serate. Con la diretta conseguenza che i residenti sono spesso costretti a sopportare urla e schiamazzi sino a tarda notte, cui si aggiungono i recenti episodi che hanno visto ragazzine soccorse dal 118 per avere ingurgitato troppo alcol.

Il Municipio aveva dunque lanciato l’allarme, e il Comune ha risposto con un sopralluogo e l’abbozzo di una strategia: nuove telecamere puntate su piazza Duca degli Abruzzi (che dovrebbero servire anche come deterrente per episodi di microcriminalità) e un’ordinanza ad hoc per vietare il consumo di alcol dalle 21 alle 6.

La speranza è quella di riuscire a tenere a freno la movida già sregolata, che martedì sera, forse alla luce del sopralluogo, ha deciso di “spostarsi” verso il porticciolo: giardini pressoché deserti all’arrivo degli assessori, che hanno promesse che torneranno, senza farsi annunciare, per vedere con i loro occhi come l’area si trasforma dal giorno alla notte.