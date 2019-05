Nervi, escavatore si ribalta durante il dragaggio del porticciolo

Un escavatore si è ribaltato in mattinata sul litorale di Nervi, dove erano in corso lavori di dragaggio del porticciolo.

Nessuno è rimasto ferito, ma si è reso necessario l’intervento della Capitaneria di Porto per assicurarsi che nessun liquido fosse stato sversato in mare. Sempre la Capitaneria ha resto noto che nel corso della giornata sono stati portati a termine gli accertamenti finalizzati alla diffida ai sensi della legge per la difesa per mare.

I lavori per il dragaggio del porticciolo di Nervi avrebbero dovuto essere completati proprio in questi giorni, ma il cantiere è ancora nel pieno dell’attività ed è quindi probabile un ulteriore ritardo dovuto all’incidente in cui è rimasta coinvolta la ruspa.