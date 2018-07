Pistola ad aria compressa contro 15enni ai giardini, individuati baby rapinatori

Si è stretto il cerchio intorno ai due baby rapinatori che lo sorso 9 luglio hanno preso di mira alcuni coetanei in piazza Duca degli Abruzzi, nel quartiere genovese di Nervi, derubandoli dello smartphone e dei pochi contanti che avevano con loro sotto minaccia di una pistola risultata poi finta.

I poliziotti del commissariato di Nervi sono risaliti a due ragazzi, entrambi residenti a Genova, immortalati dalle telecamere di sorveglianza della zona e riconosciuti poi dalle vittime. Uno in particolare è stato individuato in una foto su Instagram e subito segnalato agli investigatori, che a casa sua, durante le perquisizioni, hanno trovato una Beretta 92S a pallini con ricarica ad aria compressa, la stessa arma che con tutta probabilità è stata utilizzata per compiere la rapina.

Messo alle strette, il minorenne ha ammesso la sua responsabilità ed è stato denunciato a piede libero per il reato di rapina aggravata in concorso con il complice.

Arriva a conclusione, dunque, una vicenda che nei giorni scorsi aveva attirato parecchia attenzione su Nervi e sui giardini di piazza Duca degli Abruzzi, più volte indicati come luogo di ritrovo per giovanissimi e spesso teatro di episodi di degrado (tra cui alcuni malori per abuso di alcol) e microcriminalità.

Proprio qualche giorno fa gli assessore alla Sicurezza e al Commercio del Comune di Genova avevano effettuato un sopralluogo insieme con il presidente di Municipio per stabilire provvedimenti da prendere per arginare il fenomeno: le ipotesi avanzate sono l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza, potenziamento dei controlli in zona e redazione di un’ordinanza ad hoc contro il consumo di alcol.