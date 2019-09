Piante di marijuana alte due metri, quarantenne nei guai

La polizia locale ha scoperto una coltivazione di marijuana nell'entroterra del levante di Genova. Denunciato un italiano di 41 anni. In totale sono state trovate tre piante in serra a diversi stadi di crescita, una delle quali molto grande (alta addirittura due metri e mezzo) e le altre due, in crescita, di un metro e 70 centimetri e 0,60 centimetri; in un capanno sei mazzi appesi a seccare e in casa altre infiorescenze pronte per il consumo oltre a un bilancino di precisione.

Il blitz degli agenti del reparto Sicurezza Urbana della polizia locale genovese è scattato in una zona raggiungibile solo a piedi o in motociclo, a 800 metri dalla strada carrabile. Avvicinatisi a una serra artigianale, realizzata con teloni, hanno sentito subito il caratteristico odore della pianta.

Responsabile della coltivazione è un uomo italiano di 41 anni, che in un terreno privato presso la sua abitazione aveva allestito una serra per coprire le piante con il vaso interrato nel suolo che crescevano rigogliose tanto da raggiungere dimensioni considerevoli. Le tre piante avevano diversi stadi di maturazione. L’ultima era una talea della prima e doveva garantire una fornitura costante.

Gli uomini della polizia locale, rintracciata la serra, hanno chiesto all'uomo se avesse altra marijuana già raccolta, ma lui ha negato. Gli agenti non si sono fidati e hanno perquisito la casa e il capanno ed è lì che sono stati trovati prodotti per l'agricoltura (compreso un radicante utilizzato probabilmente per creare la pianta più piccola) e i sei grandi mazzi di marijuana già messi a essiccare.

Il coltivatore di marijuana è stato denunciato. Tutta la canapa è stata sequestrata.