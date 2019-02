Lettera di addio e poi si impicca a un cancello

Macabro ritrovamento questa mattina in via Ghirardelli Pescetto a Nervi. A fare la scoperta sono stati alcuni passanti. Un uomo ha deciso di compiere un gesto estremo, impiccandosi a un cancello della via.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La polizia, anch'essa recatasi a Nervi, ha trovato una lettera di addio. Al momento non sono note le ragioni del gesto.