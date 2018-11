Nervi, arriva l'ordinanza anti-alcol

Dovrà essere perfezionata dall'assessorato alla Sicurezza del Comune, ma l'ordinanza anti alcol in cantiere da mesi per piazza Duca degli Abruzzi, a Nervi, è ormai in dirittura d'arrivo.

Il Municipio Levante ha infatti approvato una mozione finalizzata a rendere operativo il provvedimento, pensato per contrastare l'abuso di alcol, sopratuttto da parte dei giovanissimi, nella piazza: l'ordinanza dovrebbe riguardare la sola piazza, e concentrarsi sul divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro al suo interno.

La mozione è stata portata in municipio dopo le numerose segnalazioni sulla presenza di giovani ubriachi in piazza Duca degli Abruzzi, sopratutto durante il periodo estivo: una tendenza che aveva causato diversi ricoveri in ospedale per coma etilico proprio a causa del consumo smodato di superalcolici nelle sere d'estate. Oltre all'ordinanza, Comune e Municipio stanno inoltre lavorando per l'installazione di telecamere nella stessa zona.