Sicurezza in mare, una moto d'acqua per presidiare il levante cittadino

Da sabato 20 giugno 2020 e per tutto il periodo estivo una moto d'acqua dei vigili del fuoco sarà ormeggiata nel porticciolo di Nervi e sorveglierà spiagge e scogliere tra Sturla e Capolungo.

Dopo i numerosi episodi in cui si sono rese necessarie operazioni di salvaguardia dei bagnanti, il consigliere alla Protezione Civile del Comune di Genova, Antonino Gambino, ha concordato con i vigili del fuoco una nuova modalità di intervento per l’emergenza in mare nel levante genovese che permette tempi di risposta molto rapidi all’emergenza.

Il mezzo individuato, una veloce moto d’acqua, è infatti già in acqua, in una postazione nella baia di Nervi, pronta a partire immediatamente in risposta alle segnalazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Appena ricevuta la proposta da parte dei Vigili del Fuoco ci siamo mossi, coordinando in necessari sopralluoghi con il Municipio Levante per individuare il sito più idoneo e organizzandoci per ottenere al più presto dal Demanio i permessi necessari - dichiara il consigliere Gambino-. Il risultato è che, in pochi giorni, siamo riusciti ad ottenere questo nuovo servizio che renderà più sicura l’estate di turisti e residenti nel Levante cittadino».