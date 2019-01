Marinella di Nervi, 415mila euro dovuti alla mareggiata e stop ai lavori

Un susseguirsi di annunci a partire dal dicembre del 2017 quando l’amministrazione comunale comunica l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell’ex hotel Marinella.

I lavori vengono rinviati, prima a febbraio 2018 poi a luglio, fino ad arrivare al 23 ottobre scorso con "la picconata" di avvio dei lavori e la cerimonia alla presenza di stampa e giunta comunale.

Ma, in realtà, la prima pietra non è ancora stata posata. Il cantiere non parte per un contenzioso avviato dal concessionario con il Comune e il Demanio per il risarcimento dei danni della mareggiata di fine ottobre.

Oggi, martedì 8 gennaio, un'interrogazione del congliere PD Alberto Terrile e di Enrico Pignone, lista Crivello, riporta la questione in giunta comunale.

«A seguito della violenta mareggiata del 29 ottobre scorso, che ha danneggiato gran parte del litorale genovese, l’edificio, meglio conosciuto come albergo Marinella, ha subito forti danni», ha risposto l'assessore all'ambiente Matteo Campora. «Di proprietà del Demanio è stato assegnato da una procedura pubblica a una società che si è impegnata a ristrutturarlo. Il cantiere era stato avviato a ottobre pochi giorni prima dell’evento calamitoso. Ora è stato costituito un tavolo tecnico per valutare i danni subiti dall’edificio. La perizia tecnica è stata affidata al concessionario che dovrà - continua l'assessore - in accordo con tecnici e periti, valutare i danni subiti. Una volta riconosciuti questi costi potranno essere portati a scomputo del canone annuale di concessione. I costi, secondo la perizia pervenuta ai nostri uffici, ammontano a 415.000 euro. Attualmente è all’esame degli uffici comunali per verificarne la congruità. Dopo l’accordo potranno riprendere i lavori».

Non si fa attendere la risposta social di Terrile: «Questa di Marinella è la storia vera...un anno di annunci e di nulla. All’interrogazione presentata oggi pomeriggio in Consiglio Comunale, la Giunta ha risposto che sono in corso una serie di perizie per quantificare i danni».