Nervi, la rinascita della Marinella: nel 2019 un hotel a 4 stelle con la spa

Dopo anni di incuria, abbandono e degrado, il 2018 potrebbe essere quello della rinascita per la Marinella di Nervi: è dei giorni scorsi la conferma dell’investimento da parte di privati per ristrutturare la storica struttura che affaccia sulla passeggiata Anita Garibaldi, “sponsor” che hanno già messo a punto un calendario di interventi che dovrebbero partire già a gennaio.

Il progetto, extra-lusso, è stato già approvato dalla Soprintendenza, e prevede la realizzazione di un ristorante al piano terra, di un albergo a quattro stelle con 8 camere (tre adibite a suite) al primo piano e di una Spa al piano interrato, tutto corredato da un molo di attracco privato e di un solarium.

I lavori dovrebbero partire già a febbraio, e durare circa un anno. L’inaugurazione del nuovo hotel “La Marinella” è prevista dunque per inizio 2019, con 12 mesi di ritardo rispetto al progetto originario per ottenere i permessi necessari per aprire il cantiere, in primis da Rfi, concessionaria di alcune aree su cui dovrebbero essere realizzati gli interventi.

Si tratta di un investimento da due milioni di euro finalizzato a ridare lustro alla passeggiata di Nervi, che si inserisce nel più ampio piano di rilancio del levante cittadino insieme con la decisione di spostare Euroflora nei Parchi, trasferimento cui la giunta di Marco Bucci sta lavorando da mesi e che è stato confermato nelle ultime settimane.