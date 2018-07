Nervi, timori per il mare “fosforescente”. Arpal: «Niente di pericoloso»

Ha suscitato grande curiosità, e in alcuni casi anche preoccupazione, il bizzarro colore dell’acqua avvistato mercoledì mattina lungo la passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, all’altezza del Castello: un verde molto intenso, praticamente fosforescente, che ad alcuni residenti ha fatto temere per la presenza di sostanze inquinanti.

In realtà, come confermato anche da Arpal, si tratta di fluorescina, sostanza utilizzata solitamente da aziende idriche e amministrazioni per rilevare eventuali perdite o rilevare corsi d’acqua altrimenti difficili da rintracciare.

Questo colorante, attivo anche se molto diluito, reagisce infatti a contatto con l’acqua, illuminandosi del caratteristico colore verde. E proprio in mattinata in zona Nervi erano in atto rilevazioni da parte di Mediterranea delle Acque, che hanno resto necessario l’utilizzo della fluorescina. Che non rappresenta un rischio né dal punto di vista dell’inquinamento né da quello della tossicità.