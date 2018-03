Maltratta la convivente, carabinieri sequestrano fucili e carabina

Ieri, a conclusione di indagini, i carabinieri di Nervi hanno denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi un 33enne genovese, gravato di pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, poiché è stato accertato che nel mese in corso ha picchiato e insultato più volte la propria convivente, una napoletana di 38 anni.

La vittima è stata messa in contatto con un centro antiviolenza cittadino, Inoltre, i militari hanno accertato che il 33enne era in possesso di numerosi fucili, una carabina e circa 200 cartucce di vario calibro, il tutto sequestrato.