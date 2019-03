Ubriaco picchia e morde la compagna, in casa la droga

La polizia ha arrestato un 28enne genovese in via Capolungo che, completamente ubriaco, ha picchiato la propria convivente. Le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno anche trovato dosi di droga pronte per essere vendute nell'abitazione di Nervi.

Secondo la ricostruzione fornita dai poliziotti l'uomo è rientrato in casa nella notte, poco dopo l'una e mezza, ubriaco e arrabbiato e, come già altre volte aveva fatto, ha scaricato la sua ira prendendo a morsi in faccia la convivente e percuotendola alla schiena. La donna, preoccupata per le lesioni che l’uomo le aveva provocato e stanca di subire violenze sempre più frequenti, ha quindi deciso di chiedere aiuto e ha contattato il 112. Immediato l’intervento dell’ambulanza e di una volante.

Mentre i sanitari si prendevano cura della vittima, gli agenti hanno raggiunto l’aggressore, un 28enne genovese già noto alle forze di polizia per reati contro la persona, in particolare per maltrattamenti famigliari nei confronti della madre. L’uomo, in evidente stato d’alterazione alcolica, ha assunto fin da subito un atteggiamento poco collaborativo e nervoso tanto da insospettire gli agenti che hanno immaginato che nascondesse qualcosa. Sospetti confermati da un primo controllo del giardino durante il quale sono stati rinvenuti 13 involucri contenent hashish del peso complessivo di 90 grammi e poi, all’interno dell’abitazione, di un bilancino di precisione e 470 euro in banconote di piccolo taglio.

L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e denunciato per lesioni procurate alla convivente. Si trova nel carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.