Lite tra padroni di cani degenera, aggredita guardia zoofila

Un banale litigio tra padroni di cani si è trasformato in un’aggressione ai danni della guardia zoofila intervenuta per riportare la calma.

È successo mercoledì pomeriggio al porticciolo di Nervi, a fare le spese di animi troppo surriscaldati è stato Gian Lorenzo Termanini, intervenuto come pubblico ufficiale per sedare la lite tra il padrone di un pitbull che, sfuggito al guinzaglio, ha morso un cane di piccola taglia portato a passeggio da una donna.

All’arrivo della guardia zoofila, il padrone del pitbull ha reagito con violenza insultandolo, minacciandolo e poi spingendolo: «Mi ha anche afferrato per il collo», ha detto Termanini ai poliziotti intervenuti per dargli assistenza.

All’arrivo delle volanti, l’uomo si è leggermente calmato, complice anche il fatto che la guardia zoofila avesse estratto lo spray al peperoncino in dotazione minacciando di azionarlo. Per lui è scattata la denuncia per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.