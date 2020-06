Lavori al porticciolo di Nervi, sopralluogo di Comune e Regione

Questa mattina il presidente della Regione, Giovanni Toti, insieme al sindaco di Genova, Marco Bucci, all'assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, e al presidente del Municipio Levante, Francescantonio Carleo, ha effettuato un sopralluogo al cantiere per i lavori di riqualificazione del porticciolo di Nervi.

«La Liguria torna a splendere - ha commentato Toti -: continuano i lavori di riqualificazione del Porticciolo di Nervi. Entro maggio 2021 verrà realizzata una nuova darsena che collegherà la piazza del porticciolo con il mare, restituendo a cittadini e turisti uno degli angoli più caratteristici di tutta Genova. Un cantiere importante finanziato anche da Regione Liguria che ha stanziato 2,5 milioni di euro dal Fondo Strategico per i lavori che interessarono, a partire da luglio, il molo del porticciolo».

«Un passo alla volta - ha concluso il governatore - stiamo cambiando il volto della Liguria per renderla ancora più accogliente per chi ci vive e per chi vorrà venire a visitarla. Puntiamo sulle bellezze della nostra terra e ripartiamo insieme».

Secondo una mozione, approvata di recente fra le polemiche in consiglio comunale, una volta terminato il porticciolo verrà intitolato a Luigi Ferraro.