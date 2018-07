Si perdono di notte ai laghetti di Nervi, ritrovati grazie a WhatsApp

Si sono avventurati nei boschi dietro Sant’Ilario, alle pendici del monte Fasce, per raggiungere i laghetti di Nervi, ma non hanno fatto i conti con il buio e la scarsa conoscenza del territorio e hanno finito per perdersi.

Protagonisti dell’avventura, due giovani di origine straniera che poco dopo la mezzanotte di domenica hanno chiesto aiuto al 112 perché non riuscivano più a trovare la strada per tornare verso la città. Alla chiamata hanno risposto Vigili del fuoco, Soccorso Alpino, 118 e Carabinieri, che hanno subito avviato le ricerche.

Alla fine, ad aiutare i due giovani ha pensato WhatsApp: uno dei due ha inviato la propria posizione via smartphone agli uomini dei Vigili del fuoco addestrati alla topografia applicata al soccorso (Tar), che hanno sfruttato le coordinate gps per individuare la posizione dei ragazzi, raggiungerli e portarli in salvo.