Nervi, precipita sugli scogli dalla passeggiata: 70enne in codice rosso

Incidente sulla passeggiata di Nervi stamattina, sabato 13 ottobre. Un uomo di circa 70 anni, per cause ancora da accertare, è scivolato facendo un volo di alcuni metri precipitando sugli scogli.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno soccorso e recuperato l'anziano per poi portarlo in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Anche i Carabinieri sono intervenuti per indagare sulle cause dell'incidente. Gravi le condizioni del 70enne.