Incendio appartamento a Nervi, due feriti

Paura a Nervi mercoledì 7 novembre quando, intorno alle 11, un incendio è divampato in un appartamento. Le fiamme, che hanno raggiunto anche il tetto, sono uscite dal terzo piano del civico 11 in via Oberdan, di fronte al supermercato Ekom.

Il fumo ha invaso la casa, dove si trovavano due persone. I pompieri sono saliti sulle autoscale e le hanno tratto in salvo, facendole respirare nell'apposito dispositivo. Gli inquilini sono stati poi ricoverati all'ospedale per intossicazione da fumo.

Sul posto anche gli agenti della municipale per regolare il transito momentaneamente vietato lungo la via per le operazioni di soccorso.

Ancora sconosciute le cause del rogo, la casa resta inagibile.