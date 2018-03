Incendi di Nervi, il ministero dell'Ambiente di costituisce parte civile

Il ministero dell’Ambiente ha deciso di costituirsi parte civile nel processo che vede imputati i due uomini ritenuti responsabili dell’incendio divampato sulle alture di Sant’Ilario, a Nervi, il 16 2017, un rogo che continuò a bruciare per giorni e che devastò la collina mandando in fumo 800 ettari di vegetazione.

A rispondere dell’accusa di incendio colposo aggravato sono due uomini che nel gennaio del 2017 stavano lavorando a un cantiere sull’A12: si tratta del capo cantiere, un operaio di 45 anni, e del responsabile della sicurezza. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri forestali, il capo cantiere stava usando la fiamma ossidrica per tagliare il montante d'acciaio di un parasassi, e alcune scintille provocate dall’operazione avrebbero attecchito all’erba secca dando il via a un incendio che ha avuto conseguenze disastrose.

Venerdì i due uomini si sono presentati in tribunale per l’udienza preliminare, in cui il rappresentante del Ministero dell’Ambiente ha avanzato la richiesta di costituirsi parte civile. Oltre alle centinaia di ettari di macchia mediterranea in fumo, a causa delle fiamme alcune abitazioni della collina di Sant’Ilario erano state evacuate, e alcuni terreni erano andati in fumo. L’operaio ha chiesto il patteggiamento a 8 mesi, ed è in corso una trattativa con il ministero per il ripristino dell’area a titolo di risarcimento: verrebbero fatte opere di ingegneria e piantati alberi nelle zone devastate dall’incendio.