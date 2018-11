Ruba al supermercato, fermato dai carabinieri

Lui giurava di aver rubato per fame ma nel suo passato troppi erano i precedenti penali per credergli. Un uomo è stato denunciato dai carabinieri per aver portato via dagli scaffali di un supermercato alcuni generi alimentari.

A subire il furto il negozio Carrefour Express in via Santorre di Santarosa, nel quartiere di Nervi.

I militari sono stati allertati da un addetto del personale che ha notato il 28enne trafugare i prodotti.