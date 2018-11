Nervi: rubano borsa sugli scogli sotto la passeggiata, denunciati

Lo scorso 10 agosto, nei pressi degli scogli sottostanti la passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, asportarono una borsa contenente oggetti e vestiario ed effetti personali di un 61enne genovese.

Per questo nella mattina di venerdì 2 novembre 2018 a Genova i carabinieri della stazione di Nervi, a termine di indagini, hanno denunciato per furto aggravato in concorso un marocchino di 24 anni residente a Genova e una 21enne residente in provincia di Alessandria, entrambi disoccupati e con pregiudizi di polizia.