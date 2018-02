Furto in un bar di Nervi, l'autore è già in carcere

Giorni fa, il proprietario di un bar sito in viale Franchini a Nervi ha sporto una denuncia di furto, poiché nottetempo ignoti, dopo aver forzato la serranda di ingresso, hanno asportato il fondo cassa.

Ieri, i carabinieri di Nervi, a conclusione di attività di indagine supportata da apparecchiatura informatica, hanno individuato l'autore del furto, identificato in un genovese di 44 anni, gravato di pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, attualmente detenuto presso il carcere di Marassi per altra causa.

Il ladro è stato denunciato per furto aggravato.