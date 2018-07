Un'auto ha fuso il motore in autostrada provocando una densa colonna di fumo segnalata da diversi automobilisti. Una squadra dei vigili del Fuoco è intervenuta in A12 tra Genova Est e Nervi dove si sono creati problemi alla viabilità in direzione Levante.

Dalle prime notizie non ci sarebbero feriti o intossicati.