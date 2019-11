Nervi, frana in via del Commercio: due palazzine evacuate

​Ennesima giornata di allerta in Liguria, ennesimo giorno di pioggia battente sulla regione. E il terreno, ormai zuppo e saturo, inizia a cedere anche in città, come accaduto a Nervi, in via del Commercio, dove un muro di contenimento di una via privata ha ceduto, all'altezza dei civici 74 e 78.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare in via precauzionale 5 residenti del civico 74 e 12 del civico 78: «Per ora il numero è questo, ma stiamo monitorando con attenzione perché pare che il terreno stia continuando a muoversi», conferma Federico Bogliolo, assessore e vicepresidente del Municipio Levante, che in mattinata ha effettuato un sopralluogo sul posto.

I residenti, tutti incolumi pur spaventati e preoccupati, sono stati fatti salire su alcuni autobus Amt, e intorno alle 8 stavano ancora aspettando il via libera per il rientro.