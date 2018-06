Litiga con gli amici e cade sugli scogli, minorenne finisce all'ospedale

Ha fatto un volo di tre metri e ha urtato gli scogli procurandosi un trauma cranico. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 19 giugno in passeggiata a Nervi e ha coinvolto un ragazzo che si trovava al mare con alcuni amici. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara ma pare che il giovane abbia ricevuto uno spintone in seguito a un litigio o a uno scherzo finito male all'interno del gruppo.

Il minore è stato subito soccorso dagli altri bagnanti che lo hanno poi lasciato alle cure dei volontari del 118 intervenuti in via Oberdan. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Galliera. Sul posto anche i vigili del Fuoco.