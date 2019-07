Riprese le ricerche del disperso in mare fra Quinto e Nervi

Questa mattina sono riprese le ricerche in mare fra Nervi e Quinto, sospese ieri sera a causa del buio. Capitaneria di porto e vigili del fuoco, con due motovedette, stanno cercando un uomo, che sarebbe stato visto in difficoltà in mare ieri pomeriggio. Il condizionale deriva dal fatto che i testimoni non si sono detti certi.

La segnalazione è arrivata direttamente sul posto, ovvero la spiaggia all'inizio di via Oberdan, quindi di Nervi, dove i soccorritori erano accorsi per salvare un minorenne, che non riusciva a tornare a riva. Il giovane era già stato portato a riva da un altro ragazzo, di cui abbiamo ascoltato il racconto. In quei concitati momenti, alcuni dei presenti hanno avvicinato vigili del fuoco e capitaneria per segnalare la possibile presenza di un'altra persona in mare.

Da lì sono partite le ricerche, via mare con due motovedette, e dall'alto, prima con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, poi con quello della capitaneria.

Al momento non risultano denunce di persone scomparse e sul litorale vicino al punto dove è stato segnalato l'uomo in difficoltà non sono stati trovati effetti personali. Questa mattina le ricerche andranno ancora avanti, poi nel pomeriggio si valuterà il da farsi, secondo il protocollo previsto in questi casi dalla capitaneria di porto.