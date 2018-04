Nervi tra il concerto dell'estrema destra e il presidio antifascista

Ancora tensioni nel levante genovese, stavolta a Nervi, in vista del concerto organizzato dal gruppo di estrema destra “Lealtà Azione” in un locale della passeggiata Anita Garibaldi, il New Chandra.

A salire sul palco sabato 14 aprile saranno i Malnatt, band metal milanese che fa parte del circuito R.A.C. (Rock Against Communism), e i Bullets, altra band milanese vicina allo stesso circuito: «Un’occasione unica per riunire il branco sul mare per una serata che rimarrà incisa nella storia di questa città», hanno scritto gli organizzatori del concerto sulla pagina della Superba, “sezione genovese” del movimento milanese Lealtà e Azione.

La notizia del concerto si è rapidamente diffusa (anche se il movimento ha specificato che le informazioni verranno fornite solo in privato) e sono già arrivate le prime reazioni: il comitato Resistenti di Piazza Pittaluga, nato spontaneamente nel novembre 2017 in occasione della manifestazione di protesta per il raduno di CasaPound all’Hotel Astor, hanno annunciato che sabato alle 18 si riuniranno in un presidio anti-fascista a Nervi per “opporsi pacificamente e in maniera non violenta alla prevista riunione-concerto dei gruppi naziskin in un locale della passeggiata.

Dalla Questura, intanto, si sta ancora valutando come gestire l’evento, che dovrebbe essere molto partecipato, con decine di persone provenienti da fuori Genova, ed eventuali tensioni in caso di altre manifestazioni di protesta. Tutti in un momento particolarmente delicato e “caotico” per il quartiere, che si prepara all’inaugurazione di Euroflora con lavori che riguardano sia i Parchi sia la passeggiata.