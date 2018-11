Crepa sul cavalcavia di Nervi, chiusa corso Europa

Auto e moto in coda intorno alle 20 di domenica 11 novembre 2018 in corso Europa per la chiusura della strada dovuta a verifiche sul cavalcavia che conduce al casello autostradale di Genova Nervi.

L'allarme è scattato dopo che si aperta una crepa sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. Dopo le opportune verifiche, la strada è stata riaperta in entrambi i sensi.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. La frattura nell'asfalto, in corrispondenza di un giunto del ponte, esisterebbe da tempo.