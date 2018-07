Giovani in balia delle onde a Nervi, salvi

Avventura a lieto fine per due giovani, rimasti per alcuni minuti in balia delle onde nel mare antistante la passeggiata di Nervi. È successo nel pomeriggio di martedì 17 luglio 2018. I ventenni si sono tuffati poco distante dai bagni Medusa e si sono trovati in difficoltà a riguadagnare la riva.

Passanti e bagnanti hanno notato la scena e hanno dato l'allarme. La Guardia Costiera è giunta sul posto in breve tempo, ma i due giovani sono riusciti a risalire sulla scogliera senza bisogno di aiuto. Non c'è stato bisogno di trasportarli in ospedale.