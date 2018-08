Nervi, allarme per la sparizione di alcune anatre della colonia

Sono uno dei simboli del porticciolo di Nervi, mascotte non soltanto dei bambini che ogni giorno lanciano loro il pane e le guardano sguazzare, ma anche dei tanti canoisti e bagnanti con cui condividono il mare. E che sono stati tra i primi a lanciare l’allarme quando la popolazione di anatre “locali” si è drasticamente ridotta.

A confermare la sparizione di alcuni esemplari ha pensato la Lav di Genova: «Al porticciolo di Nervi negli ultimi tempi sono scomparsi molti esemplari di anatra e sono stati visti personaggi sospetti aggirarsi in zona. Chiediamo ai residenti collaborazione per l'identificazione dei soggetti che catturano le anatre e li invitiamo a monitorare la colonia e ad inviarci materiale fotografico o filmati per procedere a denuncia».

Il timore è che qualcuno abbia preso di mira le anatre approfittando della loro familiarità con gli esser umani: «Da anni la colonia di papere mute e germani reali popola pacificamente la foce del torrente Nervi, e sono perfettamente a loro agio tra i residenti e amatissime da bambini e turisti - sottolinea la Lav - Alcuni abitanti le hanno adottate dando loro nomi e cure e questo facilita molto la loro cattura da parte di malintenzionati».

L’appello è quindi rivolto proprio ai nerviesi che ormai ben conoscono la colonia e possono accorgersi facilmente della sparizione di qualche anatra o germano o della presenza di individui sospetti intorno al porticciolo: «Monitorate la situazione, e segnalate a noi o alle forze dell’ordine eventuali stranezze».