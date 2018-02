Bimbo di 11 giorni rischia la vita, volo urgente da Cagliari al Gaslini

Appena 11 giorni, e già in pericolo di vita: è stato ancora una volta per salvare la vita a un neonato che sabato 17 febbraio il Falcon dell’Aeronautica Militare si è alzato in volo dall’aeroporto di Cagliari in direzione Genova, dove lo attendeva un’ambulanza diretta all’ospedale pediatrico Gaslini.

Il piccolo è stato scortato all’interno di un’incubatrice dai militari del 31esimo storno di Ciampino, insieme con la madre e un’equipe medica che ne ha tenuto sotto controllo le condizioni durante il trasferimento, disposto dalla Prefettura di Cagliari.

Una volta arrivato al Colombo, il neonato e la mamma sono stati presi in consegna dal militi della Croce di Quinto, che li hanno accompagnati al Gaslini per il ricovero nel Centro neonati a rischio.