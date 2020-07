Neonati: diventa definitivo il progetto 'Cittadini si nasce'

Registrare la nascita del figlio e nello stesso momento vedersi attribuire il codice fiscale e poter scegliere il pediatra: questo è possibile grazie al protocollo del Comune di Genova 'Cittadini si nasce', che, superata con buoni risultati la fase sperimentale, diventa una modalità strutturata che evita ai neo genitori di andare fisicamente da un ufficio all'altro. E in un futuro prossimo, grazie al lavoro di Anci Liguria, potrà essere esteso a tutta la Liguria.

Mercoledì 8 luglio nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi è stato firmato l'accordo, che rende definitivo il progetto interistituzionale 'Cittadini si nasce' (durerà tre anni e prevede il rinnovo automatico). La sigla di questo protocollo mette a sistema una modalità di registrazione dei nuovi nati che è stata molto apprezzata dai genitori: l’interconnessione tra le banche dati dei diversi Enti, l’utilizzo delle Pec per la trasmissione della documentazione, la ricezione della dichiarazione di nascita presso gli ospedali e la tempestiva registrazione all'Anagrafe comunale, l'assegnazione del codice fiscale e l’iscrizione del neonato al servizio sanitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A questo punto è possibile, tramite gli operatori delle strutture ospedaliere, che hanno accesso all’anagrafe sanitaria regionale, la scelta del pediatra direttamente in ospedale. E i numeri ne raccontano il successo, con un trend in forte crescita: dalle 259 denunce di nascita effettuate direttamente in ospedale con questa procedura nella fase di partenza del progetto, tra aprile e dicembre del 2018, (di cui 149 al Policlinico San Martino, 57 all’Istituto Gaslini, 41 al Villa Scassi e 12 all’Evangelico) alle 1136 del primo semestre di quest’anno (354 al Policlinico San Martino, 460 all’Istituto Gaslini, 150 al Villa Scassi, 42 all’Evangelico e 130 al Galliera).