Esplode caldaia, anziano ustionato

Incidente domestico intorno alle 15.30 di mercoledì 6 marzo 2019 in località Cravaria nel comune di Neirone. Un anziano è rimasto ustionato in seguito allo scoppio della caldaia della sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e il personale ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per accellerare il trasferimento in ospedale. L'anziano è stato portato in codice rosso al Villa Scassi con ustioni su viso e collo.