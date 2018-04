Sampierdarena, 6 slot senza autorizzazione: locale chiuso

Mercoledì pomeriggio i militari della Guardia di Finanza del I Gruppo Genova, insieme con gli agenti di Polizia Municipale del II distretto e del Reparto Commercio, hanno controllato un negozio di Sampierdarena, risultato privo dell’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune.

All’interno del locale c’erano sei slot machine: la sala giochi, oltre a non avere la licenza per questa attività, non aveva neanche alcun tipo di controllo all’ingresso, pertanto l’accesso era aperto anche ai minori.

L’attività è stata chiusa e sia il gestore sia il proprietario delle slot machine rischiano un’ammenda da 1.500 a 15 mila euro per apparecchio installato senza la prescritta autorizzazione.

«Continua l’impegno della polizia municipale per intervenire, secondo l’input dell’Amministrazione, su tutti i fenomeni di abusivismo e degrado segnalati dai cittadini di Sampierdarena - dicono gli assessori alla Sicurezza Stefano Garassino e al Commercio Paola Bordilli -. Stiamo intervenendo concretamente sia sul consumo di alcol per strada, vietato con apposita ordinanza del Sindaco sia su tutti i fenomeni di abusivismo e di degrado. Anche questo è un risultato concreto del lavoro fatto fino a ora».

«Particolarmente importante - sottolinea Garassino - la collaborazione con la Guardia di Finanza, come concordato al Tavolo prefettizio per l’Ordine e la Sicurezza».

«Fondamentale - aggiunge Bordilli - il lavoro integrato degli agenti della Municipale dei Distretti territoriali con quello degli specialisti del reparto Commercio».