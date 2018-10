"Strade sicure", operazione antidroga dei carabinieri nei negozi del centro storico

Operazione antidroga dei carabinieri nel centro storico. Sotto osservazione, in particolare, i negozi di via Prè, via del Campo, via di Sottoripa e

di piazza Caricamento. Nel corso del servizio, chiamato "Strade sicure", sono stati impegnati quindici militari che hanno portato all'arresto di due persone e tre denunce.

I reati contestati dai militari sono stati: spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Il totale delle multa ammonta a novemila euro in violazione della normativa sulla tracciabilità degli alimenti.

I carabinieri, al termine del servizio, hanno controllato ed identificato 45 persone delle quali 35 extracomunitarie e sequestrato trenta grammi di marijuana.