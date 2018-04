Maltempo: nubi basse sulla città, a Genova come... in val Padana

Dopo la pioggia, la nebbia: la primavera si fa davvero desiderare quest’anno, come hanno potuto notare i tanti genovesi che mercoledì pomeriggio hanno visto scendere sulla città una foschia che ha praticamente “cancellato” la linea dell'orizzonte.

Quella che in molti hanno identificato come nebbia, però, è in realtà un fronte di nuvole basse “calato” sulle alture di Castelletto, Oregina e Principe, che dopo una mattinata caratterizzata da forti piogge si è poi esteso a gran parte della città. Un clima in linea con le previsioni per i giorni immediatamente successivi a Pasqua, per cui Arpal ha tratteggiato un quadro che include forte instabilità, temporali soprattutto sul genovesato e sul Levante e forti raffiche di vento che in alcuni casi potrebbero provocare anche trombe d’aria.

Il miglioramento tanto atteso dovrebbe arrivare a partire dal pomeriggio di giovedì, con la speranza che il sole resti almeno sino al weekend.