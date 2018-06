Minaccia di buttarsi dal tetto di casa, salvato in extremis

Questa mattina a Ne i carabinieri della stazione di Lavagna, allertati da alcuni cittadini, sono intervenuti in piazza Mosto dove un 59enne del luogo, in preda a una crisi depressiva e in evidente stato di agitazione psico-fisica, ha tentato il suicidio salendo sul tetto dell'abitazione.

L'uomo non è riuscito nell'intento grazie al tempestivo intervento e alla prontezza dei militari e dei vigili del fuoco di Chiavari, che lo hanno raggiunto, trattenendolo dal gesto di disperazione.

Soccorso e trasportato presso l'ospedale di Lavagna, il 59enne è stato ricoverato presso il reparto psichiatrico.