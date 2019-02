Capanno in fiamme a Ne, distrutti mezzi agricoli

Un incendio è divampato nel pomeriggio di martedì in un capanno in cui erano custoditi mezzi agricoli a Ne, nell’entroterra di Chiavari.

Il rogo è scoppiato nel terreno di un’abitazione in via Botasi: ancora non sono chiare le cause, ma le fiamme si sono rapidamente estese attecchendo anche ai mezzi parcheggiati all’interno. Il bilancio è di due trattori e un’ape car distrutti e di un camion e un altro trattore gravemente danneggiati.

Sul posto, oltre alla squadra di Chiavari, sono intervenute anche 2 autobotti, una locale e l'altra giunta da Genova in rinforzo. Nessun danno, fortunatamente, alle abitazioni vicine.