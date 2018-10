'Ndrangheta in Liguria, attesa per la sentenza d'appello

Dovrebbe arrivare intorno alle 16 la sentenza del processo d’appello bis sull’inchiesta “Maglio 3” condotta dai carabinieri del Ros sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta in Liguria, in particolare tra Ventimiglia e Bordighera.

Il processo vede imputate 10 persone considerate referenti delle “‘ndrine” calabresi in Liguria. Il sostituto procuratore generale aveva chiesto 12 anni per Onofrio Garcea, 10 anni e 8 mesi per Benito Pepè, 9 anni per Rocco Bruzzaniti, 8 anni per Fortunato e Francesco Barilaro, Antonio Romeo e Michele Ciricosta, e 6 anni per Raffaele Battista, Antonino Multari e Lorenzo Nucera.

Il processo di primo grado si era concluso nel novembre del 2012, con rito abbreviato, con un’assoluzione da parte del gip confermata anche in appello. Nell’aprile del 2017 la Corte di Cassazione aveva però annullato la sentenza, disponendo un nuovo processo d’appello. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso.