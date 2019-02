Operazione dei Ros contro la 'ndrangheta, perquisizioni anche a Genova

Operazione dei carabinieri contro la 'ndrangheta in Veneto. Dalle prime ore di questa mattina, gli uomini del Ros, supportati dai comandi provinciali di Verona, Venezia, Vicenza, Treviso, Ancona, Genova e Crotone, hanno eseguito 20 perquisizioni e 7 provvedimenti cautelari per i reati di estorsione, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, trasferimento fraudolento di valori, resistenza a pubblico ufficiale, incendio, minaccia, tentata frode processuale, commessi con modalità mafiose.

Le indagini, avviate dal 2017 e dirette dalla procura distrettuale Antimafia di Venezia, hanno permesso di ricostruire diverse attività criminali, condotte con modalità mafiose da un nucleo familiare 'Multari' trasferitosi nel veronese da oltre 30 anni.

In mattinata si è tenuta una conferenza stampa in procura a Venezia per illustrare i dettagli dell'operazione ma non è stato chiarito il coinvolgimento di Genova nell'operazione.