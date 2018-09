Salone nautico, spuntano gozzi in città. Toninelli all’inaugurazione

Sarà presente anche il ministro ai trasporti Danilo Toninelli, all'inaugurazione del Salone Nautico in programma giovedì 20 settembre. L'arrivo di Toninelli a Genova rappresenta la prima uscita pubblica genovese per il titolare dei Trasporti. Il ministro parteciperà al convegno di apertura del Forum Ucina 2018, "I Campioni Globali. La Nautica il paese che vince". Con lui anche Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, Giovanni Toti, presidente Regione Liguria e Carla Demaria, Presidente Ucina.

L'edizione numero 58 del Salone Nautico rappresenta il banco di prova per la città che si trova a fare i conti con un evento di richiamo internazionale in un momento in cui la viabilità è messa in ginocchio dalle conseguenze del crollo di ponte Morandi. Ma per Tursi il Nautico rappresenta invece un'opportunità per dimostrare che Genova non si arrende e per mostrare i suoi settori di punta come quello della nautica. Forte la risposta genovese con oltre 1.200 barche e poco meno di un migliaio di espositori.

Nel frattempo la città saluta in salone con un allestimento a tema, nelle principali vie e piazze principali della città sono apparsi dei gozzi. Le barche sono state posizionate in piazza Matteotti, in piazza Rossetti e persino alla stazione Brignole.