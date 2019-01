Festività natalizie, la Polfer arresta tre persone e ne denuncia 18

Ingente dispiegamento di forze da parte della polizia ferroviaria durante le festività natalizie, con 582 pattuglie in campo in Liguria e 73 treni scortati.

Le persone identificate sono state 2.495 di cui 119 a bordo treno, tre gli arresti e 18 le denunce, mentre le multe sono state otto, di cui sei per comportamenti illeciti in ambito ferroviario. Due i minori stranieri ritrovati e una persona anziana è stata soccorsa a bordo di un convoglio metropolitano in stato confusionale.

L'attività degli ultimi giorni segue quella di un anno particolarmente impegnativo per la Polfer.