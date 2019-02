Fuga di gas sulle alture di Bolzaneto, tre palazzi evacuati

Una grossa fuga di gas si è verificata domenica mattina poco dopo le 10 in via alla Chiesa di Murta, sulle alature del quartiere genovese di Bolzaneto.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno predisposto in via precauzionale l'evacuazione dei tre palazzi interessati dalla perdita, per un totale di 7 appartamenti.

I residenti sono scesi in strada in attesa del via libera da parte dei Vigili del Fuoco. Presente sul posto anche la polizia.