Murcarolo, arriva la sorveglianza fissa in spiaggia: «Troppo pericoloso»

A pochi giorni dalla morte di un giovane di 20 anni, trascinato al largo dalle onde e dalla corrente, il sindaco Marco Bucci annuncia che a breve sulla spiaggia di Murcarolo arriverà una postazione fissa di vigilanza.

«È troppo pericoloso quando c’è il mare grosso», ha detto Bucci, facendo riferimento alla morte del giovane di Novi Ligure che si era buttato in acqua con un amico, salvato da un ragazzo di appena 18 anni con abilitazione da bagnino: i due erano stati recuperati, salvi, dai vigili del fuoco, ma per il 20enne non c ‘era stato nulla da fare, e il suo corpo era stato trovato sabato mattina.

«La pericolosità della spiaggia di Murcarolo in caso di mare agitato è stata evidenziata anche dai vigili del fuoco - ha confermato il sindaco - è necessario mettere una vigilanza fissa sulla spiaggia perché quando c’è mare grosso ci sono correnti e onde molto pericolose: se c’è mare, nella spiaggia di Murcarolo va fatta attenzione. Ci stiamo lavorando, e contiamo di farlo a breve, ci stiamo organizzando».