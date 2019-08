Colonna di fumo nero a Mura degli Zingari, in fiamme rifiuti abbandonati

Denso fumo nero e forte odore di bruciato venerdì mattina in zona Mura degli Zingari, vicino alla stazione ferroviaria di Principe, per un incendio divampato poco prima delle 7.

A prendere fuoco un cumulo di spazzatura abbandonato lungo la strada: non è la prima volta che i vigili del fuoco intervengono nella zona, diventata una sorta di “discarica abusiva” di rifiuti.

Il rogo è stato domato nel giro di poco tempo, e non ci sono state particolari ripercussioni sul traffico. Più disagi invece per i residenti a causa del fumo che si è innalzato dai rifiuti in fiamme.