Atti osceni davanti a un gruppo di donne, denunciato

Ieri pomeriggio un giovane si è reso protagonista di atti osceni alla presenza di alcune donne di cui una minorenne, che transitavano in via Mura di Santa Chiara. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo Radiomobile e, dopo avere rintracciato e identificato il maniaco in un 26enne di origini algerine, gravato di pregiudizi di polizia, lo ha denunciato.

Il giovane è stato anche denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di un tablet asportato in Corte Lambruschini a un 35enne di Rapallo. Refurtiva restituita.