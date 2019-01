Spray urticante e manganelli per gli agenti della Municipale, passa la mozione a Tursi

Spray al peperoncino, bastoni “tonfa” (il manganello per la difesa personale), guanti e giubbotto anti-taglio per aumentare la sicurezza degli agenti della polizia Municipale: il consiglio comunale ha approvato oggi una mozione finalizzata a migliorare l'equipaggiamento e le dotazioni a disposizione del corpo genovese, soprattutto per chi effettua servizi di controllo e pattugliamento del territorio.

La mozione è stata presentata dalla consigliera leghista Francesca Corso, che facendo riferimento all’attuale regolamento criminale e agli strumenti in dotazione degli agenti ha chiesto un generale aggiornamento, chiedendo in particolare di fornire agli agenti «spray urticante non lesivo (già previsto dal D.M. 103/2011), bastone estensibile e indumenti difensivi come guanti anti taglio e giubbotto anti taglio (strumenti già previsti dal D.M. 145/2011). Dotare le nostre Forze dell'ordine di strumenti difensivi non lesivi».

Favorevole l’assessore alla Legalità, Stefano Garassino, che ha ricordato che oggi «i compiti degli agenti della Municipale sono cambiati, si occupano anche di pattugliamento in città e situazioni diverse rispetto a quelle di 20 anni fa, quando è stato emanato il regolamento. La microcriminalità oggi ha meno rispetto per la vita umana - ha aggiunto - ed è giusto che chi intervenire non si trovi di fronte una persona armata di coltello da affrontare a mani nude o soltanto con uno strumento letale come la pistola».

A oggi sono 300 gli agenti già dotati di spray urticante, mentre altri 108 lo riceveranno nelle prossime settimane ed è già stato compilato l’ordine d’acquisto per altri 200 prodotti: l’obiettivo, ha detto Garassino, è dotare tutti gli agenti del corpo di spray entro la fine del 2019. Per quanto riguarda invece il bastone tonfa o il manganello estensibile, l’assessore ha riferito che è partita una sperimentazione per gli agenti dell’Autoreparto e per quelli del reparto Vivibilità e Decoro: «L’Autoreparto è quello che si occupa di trattamenti sanitari obbligatori, alcuni tra gli interventi più rischiosi, così come il nucleo Vivibilità e Decoro», ha concluso Garassino, dicendosi favorevole anche a valutare i costi dei giubbotti anti taglio, «che hanno però un prezzo di circa 500 euro l’uno. Stiamo inoltre attivando dei corsi di autodifesa in collaborazione con la Polizia di Stato, sempre per salvaguardare il benessere e la sicurezza dei nostri agenti».

Prima del voto, qualche voce contraria in aula: tra le prime quella del consigliere Putti di Chiamami Genova, che ha ammesso «un pregiudizio nei confronti di questa idea di ranger solitario» e «un po’ di timore visti i fatti che riportano le cronache, soprattutto negli Stati Uniti». Contrario anche Alessandro Terrile del Pd, che nel parlare del bastone tonfa ha ricordato i tragici fatti del G8 di Genova, e Gianni Crivello a nome della Lista Crivello, che ha chiesto un confronto (così come Stefano Giordano e il Movimento 5 Stelle) con i rappresentanti della Municipale per capire in che modo la variazione del regolamento e delle dotazioni impatterebbe sul loro lavoro quotidiano.

I precedenti sullo spray urticante

La proposta, come detto, è stata alla fine approvata con 29 voti favorevoli, 9 contrari e 3 astenuti su 36 consiglieri presenti. A Genova ci sono stati casi ridotti di utilizzo di spray al peperoncino: l’ultimo è avvenuto durante un arresto effettuato dai carabinieri, che per fermare uno spacciatore che ha reagito con violenza a un controllo in centro storico hanno fatto ricorso proprio allo spray. Un altro episodio ad aprile 2018, sempre in centro storico, aveva però coinvolto i poliziotti della questura.