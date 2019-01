Municipale, nuovo sciopero nel giorno della fiera di Sant'Agata

Dopo lo sciopero dello scorso 12 gennaio, con presidio in piazza De Ferrari, prosegue la protesta della Municipale, con un nuovo sciopero proclamato per domenica 3 febbraio, giorno in cui tra Marassi e San Fruttuoso la situazione sarà particolarmente complessa per la concomitanza di due eventi molto partecipati, e cioè il match Genoa-Sassuolo alle 15 e la sempre partecipatissima fiera di Sant’Agata.

A proclamare lo sciopero è il Diccap Sulpl, che ha sottolineato come la manifestazione dello scorso 12 gennaio non abbia portato «ad alcun avvicinamento tra le parti», ricordando le principali problematiche che hanno portato alla protesta: organico insufficiente con conseguenti straordinari ripetuti, età media degli agenti superiore ai 50 anni, mancanza di organizzazione generale e di programmazione nell’implementare il corpo con le nuove assunzioni.

Lo sciopero è stato dichiarato per il personale della Direzione Polizia Municipale di Genova e per il Corpo di Polizia Municipale, per tutti i turni della giornata del 3 febbraio. L’adesione dovrebbe essere molto alta: il 60% degli agenti della Locale sono iscritti al Diccap Sulpl, e lo scorso 12 gennaio si è avvicinata al 100%.