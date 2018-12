Decoro, rifiuti, viabilità: entro fine gennaio 190 nuovi vigili per la città

Saranno 140 i nuovi agente della Polizia Locale in servizio sulle strade cittadine a partire da febbraio 2019: la conferma è arrivata dall’assessore comunale alla Legalità, Stefano Garassino, che ha spiegato che a graduatoria già fatta si attende solo il via libera dalla Regione per l’attuazione del piano assunzioni previsto nel Decreto Genova.

«Entro fine gennaio dovremmo avere la lista dei 190 nuovi agenti che prenderanno servizio in città dopo l’adeguata formazione - ha spiegato Garassino - Sul totale, 40 verranno assunti a tempo indeterminato per andare a coprire quelli che andranno in pensione per sopraggiunto limite d’età, mentre gli altri 150 verranno assunti a tempo determinato sino al 2021».

Un aumento di risorse indispensabile in un periodo in cui gran parte degli agenti sono stati impiegati per gestire l’emergenza post crollo del ponte Morandi, soprattutto per quanto riguarda la viabilità: «Potenzieremo sicuramente l’autoreparto in tutte le zone della città per aumentare la vigilanza sulle strade - ha aggiunto l’assessore - voglio che siano perseguite infrazioni gravi come il passaggio con il semaforo rosso, la guida al cellulare o in stato di ebbrezza per far capire che su questo non c’è tolleranza. Poi aggiungeremo risorse al nucleo Vivibilità e Decoro per il centro storico e le periferie, e daremo una mano ai distretti in sofferenza: da anni ormai, a fronte di pochissime assunzioni, ci son stati moltissimi pensionamenti, e in Municipi chiave come quello della Valpolcevera, del Ponente e del Medio Ponente adesso più che mai è necessario aumentare gli uomini in servizio».

La graduatoria, come detto, è già stata stilata sulla base dell’esito del “concorsone” dello scorso ottobre: «Ora non resta che attendere il via libera della Regione - ha concluso Garassino - e inizieremo le convocazioni e la formazione».